“Desenrola Brasil”: governo anuncia programa que deve ajudar endividados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o programa de renegociação de dívidas, Desenrola Brasil, já está pronto e deve ser anunciado nesta semana. A fala foi durante a cerimônia de reinstalação do Consea (Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional), no dia 28 de fevereiro, no Palácio do Planalto.

Segundo o presidente, o governo procura desafogar cerca de 51 milhões de pessoas endividadas que estão “penduradas” no Serasa, para que elas possam ter direito a comprar novamente.

“Nós temos, hoje, 51 milhões de pessoas que devem entre zero e dois salários mínimos, o equivalente de R$ 50 bilhões. Essas pessoas, às vezes, devem R$ 100, R$ 200, R$ 300, e essas pessoas estão penduradas no Serasa, não podem comprar mais nada, não podem ter mais crédito. Nós temos que resolver isso”, disse.

Para tal, Lula afirmou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem discutido com vários setores, entre bancos públicos, sua equipe econômica e empresários, com objetivo de “encontrar uma proposta de fazer com que essas pessoas se livrem dessa dívida e possam voltar, outra vez, a serem cidadãs plenos com direito a comprar, com direito a fazer crédito outra vez”.

Segundo dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), no primeiro semestre de 2022, 13,1 milhões de brasileiros estavam endividados, maior patamar desde 2010.

O programa deve renegociar dívidas de até R$ 5 mil de pessoas negativadas, que contam com renda de até 2 salários mínimos, incluindo beneficiários do Bolsa Família. As dívidas devem ter desconto e podem ser refinanciadas em até 60 meses.

O Desenrola vai ser executado pelo Ministério da Fazenda em parceria com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e outras pastas.

