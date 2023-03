Receita Federal divulga 5 datas da restituição do Imposto de Renda

A Receita Federal já divulgou o calendário oficial de restituição do Imposto de Renda (IR) 2023. O prazo para a entrega da declaração vai começar no dia 15 de março. Na prática, quem prestar contas mais cedo recebe a restituição já nas primeiras parcelas.

Nesse sentido, a Receita também divulgou o calendário de restituição com 5 (cinco) datas. A saber, a restituição do Imposto de Renda (IR) é a devolução de uma parte do imposto que foi pago pelo contribuinte.

Como muitos já sabem, a restituição do imposto é paga em lotes. Assim, conforme informado anteriormente, o Fisco devolve parte do dinheiro pago pelos contribuintes quando há valores a serem devolvidos. A prática é comum quando a pessoa pagou impostos além do que deveria durante o ano.

Calendário de restituição do IR 2023

A entrega da declaração do IR será encerrada no dia 31 de maio. Como mencionado, quem entregar a declaração logo no início tem chances de receber o dinheiro de volta já nos primeiros lotes, após a ordem de prioridade legal.

Em suma, a prioridade legal considera a devolução do dinheiro aos idosos com idade igual ou acima de 80 anos, seguidos daqueles com idade acima de 60 anos. Na sequência, são contempladas as pessoas com deficiência ou moléstia grave.

Ainda, posteriormente é liberado pagamento para os contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério. Em seguida é a vez daqueles que usaram a declaração pré-preenchida ou ainda que optaram por receber a restituição por meio do PIX.

Desse modo, após todo esse processo, a devolução do dinheiro atende os demais contribuintes.

Veja abaixo as datas de pagamento por lote:

1º lote: 31 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 31 de agosto

5º lote: 29 de setembro.

Quem deve declarar o Imposto de Renda?

Veja as regras a seguir: