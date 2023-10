Lei Seca: SC é o 5º estado com mais casos de infrações; relatório mostra perfil dos motoristas

Um relatório inédito do governo federal detalhou o perfil de motoristas que infringiram a Lei Seca nos 15 anos de vigor da legislação. Santa Catarina é o 5º estado com mais casos registrados de embriaguez ao volante. A maioria dos condutores é de homens com mais de 30 anos, dirigindo bêbados aos sábados e domingos a noite.

O relatório, elaborado pela Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) do Ministério dos Transportes revela que, nos 15 anos de aplicação da Lei 11.705/2008, a Lei Seca já flagrou mais de 56 mil casos de embriaguez ao volante em Santa Catarina.

O estado ocupa a quinta posição no ranking, atrás apenas de Minas Gerais (estado com mais registros, 187 mil), São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.

A Lei Seca foi criada em 2008 e reduziu a zero a tolerância de ingestão de bebidas alcóolicas por quem vai dirigir.

Florianópolis ocupa 23ª posição



Entre as 26 capitais mais o Distrito Federal, Florianópolis ocupa a 23ª posição com 2584 infrações registradas entre 20 de junho de 2008 e 19 de junho de 2023.

O relatório levou em conta os dados de infrações que constam no RENAINF (Registro Nacional de Infrações de Trânsito), organizado e mantido pelo Senatran.

Os números, portanto, não contabilizam possíveis infrações constatadas e registradas fora do RENAINF, principalmente antes das Resoluções Nº 637/2016 e 677/2017, que ampliaram a obrigatoriedade do registro de todas as infrações de trânsito no registro.

Perfil dos motoristas



O relatório não divulgou o perfil dos motoristas embriagados por estado, mas fez o levantamento da média nacional. Segundo o estudo, são condutores do sexo masculino (mais de 80% dos casos) com mais de 30 anos (90% das infrações) e que em média tiraram a primeira habilitação há 16 anos da data da infração.

Já o período com maior incidência de infrações seria o fim de semana: sábados e domingo, entre 23h e 00h registram mais da metade dos registros. Somados, os departamentos estaduais de trânsito e do Distrito Federal (Detrans) foram responsáveis por mais de 44% das multas; já a PRF (Polícia Rodoviária Federal), isoladamente, é o órgão com maior quantidade de autuações.

Mais de 90% dos veículos autuados eram de categoria particular e cerca de 80% de eram da categoria “leves” (automóvel, caminhonete, camioneta e utilitários). O campeão das infrações é o automóvel, que responde por mais de 65% dos registros da Lei Seca.

