Bombeiros atendem quatro feridos em acidente na SC-114 próximo ao Lava Tudo São Joaquim

Quatro pessoas foram socorridas e encaminhadas para o hospital, após uma saída de pista seguida de tombamento na SC-114, proximidades do Rio Lava Tudo em São Joaquim, às 6h13min da manhã deste domingo12.



O veículo modelo Gol branco, seguia de Lages sentido São Joaquim, quando o motorista C.C de O, de 27anos, perdeu o controle saiu da pista e logo tombou, ficando laterizado e seguro por árvores. Além do motorista estavam no veículo como caroneira, M. da S. E, 20 anos, que estava no banco dianteiro, no banco traseiro estavam mais duas feminas, E. S. S, de 18 anos e L. da S. B. de 23 anos. Todas as vítimas estavam estáveis, manifestando dores e escoriações, estavam já fora do veículo e caminhando no local.

O local ficou aos cuidados da PRE do Painel.