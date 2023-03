Em entrevista, Papa sorri ao falar de Brasil e canta ‘Você pensa que cachaça é água’

Embora com a letra errada, o papa Francisco cantarolou a marcha de carnaval “Você pensa que cachaça é água?” durante uma entrevista publicada neste domingo (12).

O papa, que na segunda-feira (13) completa dez anos à frente da Igreja Católica, falava sobre Brasil ao site argentino “Perfil”. Questionado pelo entrevistador por que sempre sorria quando mencionava a palavra Brasil, ele justificou:

“No Brasil, o carnaval começa já no começo do ano até a Sexta-feira Santa. Sempre penso no brasileiro, naquela música ‘eles dizem que cachaça é água, eu acho que não’, é isso que o brasileiro tem de riqueza”, respondeu.