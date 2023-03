Na manhã desta terça-feira (14), aconteceu o segundo pregão para definir a empresa que vai realizar a 33ª Festa Nacional do Pinhão. A empresa Opus Entretenimento, do Rio Grande Do Sul, foi a vencedora da licitação, com lance de R$ 400.500,00. O lance mínimo da licitação era de R$ 400 mil.

A empresa atendeu a todos os requisitos do edital e vai realizar a festa pelo segundo ano seguido.

Em atualização