Detran também passa a atender cidadão que não fez pré-agendamento

A partir de agora o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Santa Catarina irá atender todas as pessoas que se dirigem a uma das unidades do órgão, mesmo que não tenham feito o pré-agendamento. Ninguém pode ficar sem atendimento dentro dos horários de funcionamento.

O sistema de atendimento será tanto por pré-agendamento, quanto presencial, isto é, sem marcação de horário. Esse sistema híbrido já é utilizado nas unidades do Detran de Florianópolis, onde tem um balcão para atender os cidadãos que fizeram pré-agendamento, e outro, para receber aqueles que não fizeram agendamento e compareceram ao local.

Em razão do elevado número de reclamações junto à ouvidoria do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), de pessoas que não estavam sendo atendidas por não terem feito o pré-agendamento, mesmo com os atendentes disponíveis, o presidente do Detran/SC, Kennedy Nunes, tomou a medida para melhorar a oferta dos serviços.



O ofício circular com a nova determinação foi enviado nesta quinta-feira, 12.

Por Secom