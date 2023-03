Proerd comemora 25 anos neste sábado com eventos pelo estado

A Polícia Militar de Santa Catarina comemora neste sábado, 18, a partir das 14h, o aniversário de 25 anos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). Para isso, serão realizadas diversas atividades para crianças, jovens e adultos na sede do Comando-Geral no Centro de Florianópolis.

A mesma ação será realizada em todos os quartéis no estado (os horários de realização podem variar de acordo com cada unidade).

Desde 1998, muitos contribuíram para a consolidação do Programa no estado: policiais, escolas e famílias. E para celebrar esse momento, a PMSC visa envolver a sociedade na festividade, para que além de participarem dessa comemoração tão significativa para o Programa, possam conhecer um pouco mais do que é desenvolvido na instituição, para garantir a ordem pública.

Fonte : coordenadora de Projetos Especiais da PMSC, tenente-coronel Naíma Huk Amarante.