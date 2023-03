Detran/SC alerta para golpe de site falso oferecendo desconto no IPVA

O Detran/SC – Departamento Estadual de Trânsito, foi surpreendido nesta sexta-feira, 31, com um site falso que oferece desconto no IPVA para pagamento com Pix. Além do site “fake”, existe um link patrocinado no Google. O link correto do Detran/SC é https://www.detran.sc.gov.br.

O departamento jurídico já foi acionado e está preparando as medidas necessárias. O Detran/SC e o CIASC/SC – Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina, estão trabalhando para que a população não sofra nenhum prejuízo.

O Governo do Estado de Santa Catarina, em nome do Detran/SC e do CIASC/SC, solicita a todos que divulguem ao máximo essa informação.

Por secomfran