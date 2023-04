Sexo é uma ‘coisa linda’, diz papa Francisco em documentário

O papa Francisco elogiou as virtudes do sexo em um documentário divulgado nesta quarta-feira, descrevendo-o como “uma das belas coisas que Deus deu à pessoa humana”.

O pontífice de 86 anos fez o comentário na produção do Disney+ “The Pope Answers”, que captura uma reunião que ele teve no ano passado em Roma com 10 pessoas na casa dos 20 anos.

Francisco foi questionado por eles sobre uma variedade de tópicos, incluindo direitos LGBT, aborto, indústria pornográfica, sexo, fé e abuso sexual dentro da Igreja Católica.

“O sexo é uma das coisas belas que Deus deu ao ser humano”, disse ele no documentário.

“Exprimir-se sexualmente é uma riqueza. Portanto, qualquer coisa que diminua a expressão sexual real diminui você e esgota essa riqueza”, disse ele, referindo-se à masturbação.

Francisco também foi questionado se sabia o que é uma “pessoa não-binária” e ele respondeu afirmativamente. Ele repetiu que as pessoas LGBT devem ser acolhidas pela Igreja Católica.

Essa não é a primeira vez que ele afirmou isso. Veja abaixo um trecho de uma reportagem em que ele fala que os pais devem acolher os filhos gays.

“Todas as pessoas são filhos de Deus, todas as pessoas. Deus não rejeita ninguém, Deus é um pai. E eu não tenho o direito de expulsar ninguém da Igreja”, disse ele.

Sobre o aborto, Francisco disse que os padres devem ser “misericordiosos” com as mulheres que interromperam a gravidez, mas disse que a prática continua inaceitável.

Com informações: G1