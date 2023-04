Quais as sensações no corpo quando a pressão está alta; confira

A pressão alta – muitas vezes conhecida como hipertensão – é uma condição na qual a pressão arterial é maior do que o normal. Um dos aspectos mais preocupantes da hipertensão arterial é que muitas pessoas podem ser assintomáticas. Porém, há casos em que a pressão sobe demais, sobrecarregando o sistema cardiovascular e levando a alguns sinais e sensações.

Antes de conhecer esses sinais, é importante entender o que acontece no quadro de pressão alta

Basicamente, a pressão arterial é responsável por empurrar o sangue bombeado pelo coração, pelas artérias, levando o suprimento a todo o organismo.

Quando a pressão está alta, o coração faz mais força para bombear o sangue pelas artérias, que, por sua vez, oferecem certa resistência a esse trânsito.

Com o tempo, se a pressão arterial se mantiver muito alta, pode fazer com que suas artérias fiquem duras e espessas (aterosclerose). Isso pode aumentar o risco de derrame ou ataque cardíaco.

Como saber se minha pressão está alta?

A melhor forma de saber se sua pressão está alta é aferi-la. Já que, como dito anteriormente, em muitos casos, os sintomas costumam aparecer somente quando a pressão sobe muito.

Nesses casos de hipertensão arterial grave ou prolongada e não tratada, os sinais e sensações são:

dor no peito

dor de cabeça

dor na nuca

tonturas

zumbido no ouvido

fraqueza

visão embaçada

falta de ar

agitação

O que fazer em casos de pressão alta?

A hipertensão arterial deve ser tratada para impedir complicações. Alguns casos podem necessitar do uso de medicamentos, como no caso de pacientes com níveis de pressão arterial acima de 180/110 mmHg.

Porém, para muitas pessoas, o tratamento não envolve remédios. O médico pode apenas orientar a adoção de um estilo de vida saudável, que inclui a prática de atividades físicas, redução do consumo de sal, deixar de fumar e manter uma alimentação saudável.

Vale dizer que sofrer variações na pressão arterial não quer dizer que necessariamente que esteja hipertenso.

Até porque existem diversas situações e substâncias capazes de elevar o nível da pressão, sem que tenham qualquer relação com doenças.

De toda forma, quem tem predisposição ou fatores de risco deve fazer um acompanhamento frequente.