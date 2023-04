Rede Municipal de Ensino de Blumenau decide por férias nas escolas do município para reforçar segurança

A Rede Municipal de Ensino de Blumenau, no Vale do Itajaí, entrará em férias na próxima segunda-feira (10). A decisão ocorre após o ataque na creche particular Cantinho Bom Pastor, no bairro Velha, que matou quatro crianças na manhã de quarta-feira (5).

O prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt, decidiu em reunião com a vice-prefeita Maria Regina de Souza Soar e com o secretário Municipal de Educação, Alexandre Matias, na noite deste sábado (8).

Conforme a prefeitura, o recesso de professores e alunos terá duração de uma semana, tempo necessário para organizar legalmente a contratação da segurança privada que atuará nas escolas e creches do município.

Segundo a administração municipal, período também será necessário para trabalhar na viabilização das demais medidas anunciadas.