Médicos fazem alerta sobre uso de zolpidem após caso de sertanejo; confira

Especialistas da Associação Brasileira do Sono (ABS) divulgaram um comunicado à população e à classe médica para alertar sobre o uso indevido dessa do zolpidem, principalmente em combinação com o álcool.

O medicamento usado para dormir virou febre, especialmente, entre os mais jovens, mas pode provocar inúmeras manifestações indesejadas.

O alerta dos médicos veio após o cantor sertanejo Fernando Zor, que faz dupla com Sorocaba, ser hospitalizado em função do uso abusivo do remédio.

Ele misturou a droga com álcool, o que é perigoso. Essa mistura pode potencializar o efeito tanto da bebida quanto do medicamento.

De acordo com ABS, O zolpidem é recomendado para o tratamento da insônia inicial e de manutenção a curto prazo e não deve ser usado por mais de quatro semanas

A ABS orienta ainda, para casos em que o zolpidem é recomendado pelos médicos, que o paciente adote outras modificações no estilo de vida que melhorem seu sono.

O comunicado dos especialistas faz ainda uma série de recomendações aos médicos que prescrevem o medicamento; tais como:

esclarecer pacientes e seus familiares sobre os efeitos colaterais e riscos.

lembrar que o uso excessivo, ou concomitante com outros fármacos ou álcool podem estimular efeitos indesejáveis graves, como sedação, a ocorrência de quedas, acidentes e depressão respiratória.

identificar antecedentes psiquiátricos e comportamentais que possam aumentar o risco de abuso de hipnóticos como uso indevido de substâncias psicoativas, dependência química ou de outras substâncias e antecedentes de abuso de medicamentos.

Efeitos colaterais do zolpidem

Esses efeitos colaterais comuns do zolpidem ocorrem em mais de 1 em cada 100 pessoas. São eles:

sentir um gosto amargo ou metálico na boca ou boca seca

sentir-se sonolento ou cansado no dia seguinte

dores de cabeça

tontura

náuseas ou vômitos

diarreia

dor nas costas

É importante falar com um médico se o efeito colateral ainda estiver incomodando ou não desaparecer.