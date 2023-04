Preços do suíno vivo sobem em São Paulo e Santa Catarina nesta terça-feira (11)

A terça-feira (11) para o mercado de suínos foi de algumas cotações em alta e outras estáveis. Na segunda-feira (10), segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), foram divulgados os números das exportações de carne suína brasileira, mostrando valores amis altos no mercado internacional. Este fator, segundo o analista da SAFRAS & Mercado, Fernando Henrique Iglesias, é de extrema importância para a suinocultura do Brasil.

No caso do animal vivo, conforme informações do Cepea/Esalq, referentes à segunda-feira (10), houve aumento de 0,32% em Santa Catarina,a tingindo R$ 6,26/kg, e de 0,15% em São Paulo, custando R$ 6,58/kg. Ficaram estáveis os preços em Minas Gerais (R$ 6,46/kg), Paraná (R$ 6,41/kg), e Rio Grande do Sul (R$ 6,45/kg).

Fonte: Notícias Agrícolas