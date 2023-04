Elon Musk afirma que explodiu de propósito o Starship, seu foguete de R$ 50 bilhões

Elon Musk afirma que explosão do foguete foi deliberada.

Explosão aconteceu após motores do veículo falharem.

Tudo ocorreu como um procedimento de segurança dos EUA.

Engenheiros da SpaceX afirmam que lançamento foi um sucesso.

Membros da diretoria da SpaceX, empresa espacial do bilionário Elon Musk, afirmaram que o sistema de autodestruição do foguete Starship, lançado nesta quinta-feira (20), foi acionado após alguns motores falharem e o propulsor não se separar da cápsula.

Um porta-voz da agência espacial afirmou que o veículo não tripulado estava desviando de seu curso planejado, então houve a explosão para evitar algum acidente com pessoas ou mesmo que destruísse alguma propriedade. Em casos assim, essa é a recomendação feita pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos.

Kate Tice, engenheira de sistemas de qualidade da SpaceX, disse que, embora o foguete tenha sido explodido, o lançamento ainda foi um sucesso técnico.

Elon Musk também compartilhou da mesma opinião em seu Twitter: “Parabéns equipe pelo emocionante lançamento de teste da Starship! Aprendi muito para o próximo lançamento de teste em alguns meses”.

“É o primeiro voo de teste do Starship. E o objetivo é reunir os dados e, como dissemos, limpar o bloco e se preparar para partir novamente. O Starship nos deu um final bastante espetacular para o que foi realmente um teste incrível até agora”, afirmou o principal engenheiro de integração da agência espacial, John Insprucker.

O Starship, de mais de 100 metros de comprimento, é considerado a espaçonave mais poderosa da história e custou entre R$ 10 bilhões e R$ 50 bilhões. O lançamento ocorreu às 8h33, no estado do Texas, nos Estados Unidos (10h33 no horário de Brasília).

Fonte: R7