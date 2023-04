Jovem morre após ser atropelado várias vezes por trator em propriedade rural em Santa Catarina

Por volta do meio dia desta sexta-feira, 21, 0 policiais civis e profissionais de saúde do Saer/Sarasul foram acionados pela Central de Regulação do Samu para atendimento primário na localidade de Rio do Meio, interior de Morro Grande, para atendimento de acidente de trabalho.

No local, o jovem de 24 anos trabalhava na propriedade da família dirigindo um trator. O mesmo sofreu um mal súbito vindo a cair do trator. Inconsciente no chão, a máquina o atropelou diversas vezes causando politraumatismo grave.

A equipe de socorro constatou o óbito no local. O Instituto Médico Legal e a Polícia Militar foram acionados para as medidas cabíveis.

O Samu de Meleiro prestou apoio na ocorrência.

Com informações: Sulinfoco