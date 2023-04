Esquadrilha da Fumaça é atração de domingo em Urubici

A demonstração será alusiva aos 40 anos da presença da FAB no município.

A agenda do Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), da Força Aérea Brasileira (FAB), carinhosamente conhecido por Esquadrilha da Fumaça, tem parada em Santa Catarina neste fim de semana. Neste domingo, 23, a equipe se apresentará em Urubici, às 16h, na avenida Antônio Ghizoni, na altura do número 1140.

A demonstração será alusiva aos 40 anos da presença da FAB no município, por meio do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo (DTCEA) Morro da Igreja.

Sobre a Esquadrilha da Fumaça

Desde 1952, quando foi realizada a primeira apresentação oficial do grupo, o Esquadrão encanta o público com suas acrobacias aéreas. O grupo é o segundo esquadrão de demonstração aérea mais antigo do mundo, ficando atrás apenas dos Blue Angels, da Marinha dos Estados Unidos da América.

Este ano, o esquadrão brasileiro completa 71 anos de idade no dia 14 de maio e está próximo de realizar quatro mil demonstrações aéreas ao longo dos seus mais de setenta anos de história.