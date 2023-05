No Dia Mundial da Higiene das Mãos, Saúde reforça importância do ato que pode salvar vidas

A higiene das mãos salva milhões de vidas a cada ano quando realizada no momento oportuno e da maneira correta durante a assistência. As mãos são as maiores responsáveis pela transmissão de microrganismos dentro dos serviços de saúde e estão diretamente ligadas a propagação e manutenção das infecções, muitas das quais são causadas por organismos multirresistentes, que prejudicam pacientes, visitantes e profissionais de saúde e representam um grave problema para os sistemas de saúde.

Este ano, o lema da campanha do Dia Mundial da Higiene das Mãos, neste 5 de maio, é Acelere a ação conjunta. SALVE VIDAS – Higienize Suas Mãos. No Brasil, a iniciativa é endossada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em conjunto com as Vigilâncias Sanitárias estaduais e municipais e com a constante parceria da Organização Pan-Americana da Saúde.

As unidades da Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio do Núcleo de Segurança do Paciente em conjunto com a Comissão de Controle de Infecção Relacionadas à Assistência à Saúde de cada instituições, estarão promovendo ações de higiene das mãos durante o mês de maio. O objetivo é reforçar a técnica correta, o tempo e os momentos certos, ou seja, nos cinco momentos da higiene das mãos da OMS, na certeza de que estarão proporcionando aos pacientes uma assistência de mais qualidade e segurança.

Prevenção de doenças no dia-a-dia

Mas não é só no ambiente hospitalar e em demais unidades de saúde que precisamos prestar atenção à higiene das mãos. “Esse hábito simples e muito importante, deve ser feito sempre de forma correta e nos momentos de risco, pois os vírus e as bactérias estão presentes em toda a parte e podem ser transportados pelas mãos. Ao tocarmos em locais que estejam contaminados e após tocarmos nosso rosto, colocarmos as mãos na boca ou coçarmos o nariz, pode ocorrer a transmissão dos microrganismos causando infecção, como resfriados, conjuntivite, diarreia, entre outras doenças. Por isso é fundamental higienizar as mãos para manter a saúde em dia”, explica a coordenadora Estadual de Monitoramento e Prevenção de Infecção da SES, Simone Suplicy Vieira Fontes.

Veja hábitos importantes para a sua proteção, evitando a transmissão de vírus e bactérias:

– Lave as mãos de forma adequada, com água e sabão, e com frequencia especialmente antes de comer, depois de usar o banheiro, depois de assoar o nariz, tossir ou espirrar;

– Leve sempre com você álcool gel 70%;

– Use álcool gel 70% se as mãos estiverem limpas ou quando não houver água e sabão disponíveis;

– Cuidado com as superfícies. Higienize as mãos após tocar em superfícies compartilhadas, como maçanetas, corrimãos e botões de elevador;

– Ensine as crianças a fazer a higienização das mãos, tornando um hábito regular para elas e incentive o uso do álcool em gel 70% quando estiverem fora de casa.

Por Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde