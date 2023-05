São Joaquim tem número expressivo de inscritos ao Conselho Tutelar 2023

Após o término das inscrições para candidaturas para o pleito do Conselho Tutelar 2023, 26 pessoas levaram a documentação para participar da eleição em 2023.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Joaquim/SC lançou no último dia 31 de março, o Edital CMDCA nº. 01/2023, abrindo as inscrições para o Processo de Escolha Unificado dos membros do Conselho Tutelar de São Joaquim/SC.

Serão 5 (cinco) vagas para a função pública de Conselheiro Tutelar Titular para o cumprimento de mandato de 4 (quatro) anos, no período de 10 (dez) de janeiro de 2024 a 09 (nove) de janeiro de 2028, com carga horaria de 40 horas semanais e vencimento mensal é de R$ 3.420,31, acrescidos de mais R$ 500,00 de auxílio alimentação.

Agora, os inscritos vão passar o crivo do CMDCA, para análise de documentos e formalizar as candidaturas, vale lembrar que, após publicada a lista dos inscritos, qualquer cidadão poderá impugnar a candidatura, mediante prova, da alegação, no período de até 5 (cinco) dias, ou seja, de 06 (seis) a 10 (dez) de maio de 2023, no horário de atendimento ao público, das 16:00h às 19:00 h, na Secretaria Municipal de Assistência Social.

A eleição será realizada no dia 1º de outubro de 2023, das 8hs às 17hs. Os locais de votação serão definidos pela Comissão Especial até o dia 1º (primeiro) de setembro de 2023

e divulgados no site da Prefeitura.

Veja abaixo a lista de inscritos:

Nº. Inscrição Nome do Candidato

01 Daiani Padilha de Souza

02 Cornelia Deves de Oliveira

03 Denise de Lima Menger

04 Maria de Fatima da Silva

05 Rafaela Cabral de Lima

06 Fabiana Aparecida Batista de Lima

07 Vânio de Souza Santos

08 Mara Aparecida Borges Costa

09 Ana Lucia Matos

10 Taise Abatt

11 Tais Pereira da Silva Henrique

12 Letícia Antunes Rosa

13 Solange Fontoura Lemer

14 Regina Aparecida Cordova

15 MirisreleKattiaPries

16 Karina Farias Kauling

17 Juliana Oliveira dos Santos

18 Mell Pereira Nesi

19 Caroline Tomaz Carvalho

20 Juliana Alvim de Oliveira

21 Rosilene Souza Oliveira

22 Silviane Itália Borges Medeiros

23 Verlane de Souza

24 Marlete Aparecida Souza Figueredo

25 Isabella Chiodelli

26 Liliane Guedes