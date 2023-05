Touro avaliado em R$ 800 mil, morre após sofrer uma descarga elétrica em rodeio

Um touro da raça nelore, chamado Veterano e avaliado em cerca de R$ 800 mil, morreu após sofrer uma descarga elétrica na noite desta quinta-feira (4) no rodeio da Festa do Peão de Oscar Bressane (SP).

Segundo boletim de ocorrência, a pessoa responsável pelo cuidado com os animais relatou que o touro levou o choque elétrico depois de descer da carreta para acessar uma área cercada.

Durante o trajeto do animal, segundo o relato, alguém no palco ligou a energia do som e os técnicos chegaram a sentir o choque na estrutura metálica.

Conforme o registro policial, o touro acabou resvalando em uma haste de metal para aterramento e recebeu a descarga.

Ainda de acordo com o documento elaborado na Delegacia de Oscar Bressane, o bovino morreu no local e uma testemunha contou ter desligado a energia geral.

A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e equipe da Polícia Científica estiveram no local, que passou por perícia. O caso será investigado.

Festa suspensa

Na semana passada a festa foi suspensa temporariamente por motivos de segurança, segundo publicação na página oficial da prefeitura no Facebook, devido a outro “incidente”.

Uma tábua se soltou da arquibancada e feriu quatro pessoas, que já estão bem, conforme a administração municipal. Após autorização dos bombeiros, conforme o Executivo, a festa foi retomada na noite da descarga elétrica no touro.