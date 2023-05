Menino de 2 anos desaparece em Florianópolis, mãe está desesperada

Nicolas, uma menino de dois anos, está desaparecido desde que sua mãe, sofrendo de depressão, tentou tirar a própria vida na Grande Florianópolis. Após o incidente, a mulher foi levada ao hospital e, desde então, o paradeiro da criança permanece desconhecido.

O desaparecimento de uma criança de 2 anos é investigado desde sexta-feira (5/5) pela Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI) de São José, na grande Florianópolis, em Santa Catarina. Nicolas Areias Gaspar foi visto pela última vez no dia 30 de abril, de acordo com familiares que publicaram fotos do menino nas redes sociais.

Conforme informações da delegada titular da DPCAMI, Sandra Mara, o desaparecimento foi informado pela avó e tios maternos do menino em um boletim de ocorrência na quinta-feira (4/5), e a investigação começou na sexta (5/5).

Segundo a polícia, a criança foi vista pela última vez com a mãe, que está internada no hospital. Não há informações do que aconteceu com o menino após a internação da mãe.