Violência contra idosos em SC quase duplica em um ano

Nos primeiros três meses de 2023, as violações de direitos humanos contra pessoas idosas alcançaram 1,2 mil registros em Santa Catarina, segundo dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, mantida pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania.

O número é quase o dobro do registrado no primeiro trimestre de 2022, quando foram feitas 714 denúncias. A pasta pondera, no entanto, que os dados podem envolver uma quantidade menor de pessoas físicas, pois uma denúncia pode ser registrada sobre mais de uma violação.

Entre os crimes estão maus-tratos, violência sexual e outros. Para a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, o aumento é explicado por conta do trabalho de divulgação Disque 100.

Disque 100

O serviço funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem direta e gratuita, de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel.

O Disque 100 também pode receber denúncias via WhatsApp, pelo número (61) 99611-0100.

*Com informações da Agência Brasil