Procedimentos realizados no Instituto de Cardiologia são transmitidos ao vivo em congresso internacional

O Instituto de Cardiologia de Santa Catarina (ICSC) foi escolhido para apresentar ao vivo, durante o Congresso Internacional de Cirurgia Endovascular (CICE), procedimentos endovasculares complexos realizados em pacientes com aneurismas de aorta envolvendo os vasos cerebrais e os vasos abdominais. A instituição é reconhecida por sua qualidade no tratamento de pacientes e pela expertise de seus profissionais.

A equipe liderada pelo cirurgião vascular Marcelo Mandelli, juntamente com o também cirurgião vascular Nilo César Mandelli, de Porto Alegre, realizou duas cirurgias complexas com endopróteses inovadoras. Os procedimentos foram realizados em pacientes com dissecção de aorta e aneurisma toracoabdominal, envolvendo artérias vitais como as artérias mesentéricas, renais e troncos supra-aórticos. A realização dos procedimentos envolveu dez profissionais, incluindo médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

Os procedimentos foram transmitidos ao vivo para o público presente no congresso por meio de streaming. O Instituto de Cardiologia de Santa Catarina fez parte de um grupo seleto de hospitais selecionados para participar do congresso, junto com instituições dos Estados Unidos e Alemanha.

O ICSC é um dos principais hospitais do país na área de cardiologia e cirurgia vascular, e a transmissão ao vivo de procedimentos realizados por seus profissionais reforça sua posição de liderança na medicina. “O Instituto de cardiologia faz parte da elite desses hospitais convidados a transmitir casos ao vivo”, disse o cirurgião vascular Marcelo Mandelli. “E o mais importante, os pacientes evoluíram muito bem e estão se recuperando do procedimento”, completou.