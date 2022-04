PM de Santa Catarina é a primeira a adquirir veículo elétrico para policiamento ambiental no país

A Polícia Militar de Santa Catarina recebeu nesta quinta-feira, dia 28, a primeira viatura elétrica para a instituição no Estado, em Florianópolis. O carro é o primeiro a ser utilizada pelo policiamento ambiental no país.

O veículo é um modelo Nissan Leaf e conta com motor totalmente elétrico e emissão zero de CO2, ou seja, uma energia limpa que gera redução de custos tanto de combustível quanto de manutenção. A nova viatura será usada nas atividades administrativas e operacionais.

A viatura foi adquirida com recursos próprios da Polícia Militar Ambiental, custando R$ 269 mil, e mais oito estações de recarga elétrica, no valor de R$ 49,6 mil. O CPMA está investindo em tecnologia sustentável em direção à visão de um futuro com menor impacto ambiental.

Vale ressaltar que o Comando de Polícia Militar Ambiental prevê a implantação de usinas fotovoltaicas em todos os quartéis. O objetivo é produzir e injetar energia limpa na rede elétrica para ser utilizada no abastecimento dos veículos durante os serviços e as viagens administrativas.