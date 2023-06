Receita divulga a lista dos beneficiários no 2º lote da restituição do Imposto de Renda

O primeiro lote de pagamentos da restituição do Imposto de Renda foi liberado em 31 de maio. A quantia foi transferida para conta corrente ou chave PIX informada pelo contribuinte, e mais de 4 milhões de pessoas receberam. Quem seguiu todas as regras para ganhar prioridade, mas não foi beneficiado no lote inicial, já pode se preparar para o recebimento no depósito desse mês.

A restituição é paga quando a Receita Federal entende que o contribuinte pagou mais Imposto de Renda do que deveria. Isso porque, ao processar sua declaração e perceber que no último ano houveram gastos dedutíveis, ou seja, gastos que dão direito a descontos, a parcela paga à mais é “devolvida” ao cidadão. É importante entender que nem todos têm direito a esse pagamento.

Quando enviou a sua declaração o contribuinte recebeu mensagens do sistema informando se há valores a pagar, e se há valores a serem restituídos. Além disso, quem entra na malha fina por erros ou sonegação, fica de fora do lote regular até que corrija o documento. Quem envia a declaração fora do prazo também deve ser restituído nos últimos lotes, ou nos demais meses.

A consulta a restituição do Imposto de Renda acontece sempre uma semana antes do pagamento, nesse esquema:

Pagamento em 31/05 – consulta em 24/05;

Pagamento em 30/06 – consulta em 23/06;

Pagamento em 31/07 – consulta em 24/07;

Pagamento em 31/08 – consulta em 24/08;

Pagamento em 29/09 – consulta em 22/09.

Quem tem prioridade no 2º lote de restituição?

O próximo depósito da restituição do Imposto de Renda acontece no dia 30 de junho, e a consulta estará liberada no dia 23. A verificação ficará disponível por meio do site da Receita Federal, aplicativo Meu Imposto de Renda ou pelo e-CAC. No site basta informar número do CPF, data de nascimento e ano de envio do documento.

Assim como nos demais lotes, a prioridade no pagamento desse segundo lote será para:

Idosos com mais de 80 anos;

Idosos com mais de 60 anos;

Pessoas com deficiência ou moléstia grave;

Pessoas cuja maior fonte de renda é o magistério;

Quem enviou a declaração até 10 de maio;

Quem optou pela versão pré-preenchida da declaração;

Quem cadastrou o PIX para receber a restituição.

