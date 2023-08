Cidades de SC ficam sem energia após apagão nacional

O apagão nacional registrado em diversos estados do país nesta terça-feira (15) também atinge cidades de Santa Catarina. De acordo com as Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc), equipes atendem diversos chamados relacionados ao desligamento de luz.

Até as 9h, a empresa fazia um levantamento das unidades consumidoras atingidas e priorizava os pedidos de ajuda em hospitais e outros locais de atendimento prioritário.

No painel de monitoramento do órgão, mais de 420 mil unidades consumidoras apareciam com desligamentos acidentais até as 9h12.

Além de Santa Catarina, há relatos de falta de energia no Distrito Federal e em pelo menos 10 estados, como Piauí, Bahia, Acre, Amapá, Maranhão, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará, Rio de Janeiro e Paraíba.

Em nota, o Operador Nacional do Sistema disse que uma ocorrência às 8h31 interrompeu a carga em estados do Norte e Nordeste, afetando também os do Sudeste.

“As causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas. A recomposição já foi iniciada em todas as regiões e até às 9h16, 6 mil MW já foram recompostos [dos 16 mil MW afetados]”, informou o órgão.”

Alguns dos principais transtornos registrados até o momento no país foram perda do sinal de internet, pessoas presas em elevadores e semáforos parados.

