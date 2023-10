Governo do Estado atualiza situação das chuvas em Santa Catarina

Para trazer um panorama do cenário e atualizar as informações da meteorologia para as próximas horas, será feita uma coletiva de imprensa na sede da Defesa Civil do Estado, em Florianópolis, neste sábado, 7, às 18h, com a presença do governador Jorginho Mello. O objetivo é falar também sobre o trabalho operacional das barragens.

Serão repassadas ainda informações sobre todas as ações realizadas até a tarde deste sábado, 7, com relação a atendimento aos municípios e à população.

As equipes dos Bombeiros Militares, Assistência Social, Saúde e a Polícia Militar de Santa Catarina estão mobilizadas e contam com o apoio do Exército Brasileiro na resposta rápida de atendimento nas regiões mais afetadas por enchentes, alagamentos e enxurradas.

Serviço

O quê: coletiva de imprensa com a presença do governador Jorginho Mello para atualizar a situação das chuvas em Santa Catarina

coletiva de imprensa com a presença do governador Jorginho Mello para atualizar a situação das chuvas em Santa Catarina Onde: sede da Defesa Civil do Estado – Av. Gov. Ivo Silveira, 2320 – Capoeiras, Florianópolis – SC, 88085-001

sede da Defesa Civil do Estado – Av. Gov. Ivo Silveira, 2320 – Capoeiras, Florianópolis – SC, 88085-001 Quando: neste sábado, 7, às 18h

Por Assessoria de imprensa do Governo de Santa Catarina | Secretaria de Estado da Comunicação