Prefeito de Taió pede socorro; Exército envia força-tarefa para ajudar em Taió; cidade vive enchente histórica

O 23º Batalhão de Infantaria do Exército de Blumenau enviou uma verdadeira força-tarefa para ajudar na cidade de Taió, no Alto Vale do Itajaí. O município de pouco mais de 18 mil habitantes vive uma enchente histórica e o nível da água já superou o registrado na enchente de 2011.

Era por volta das 9h desta segunda-feira (9) quando cerca de 80 militares partiram rumo a Taió, localizada a aproximadamente 147 quilômetros de Blumenau. A expectativa é chegar ao Alto Vale no fim da manhã e começar a articulação com a Defesa Civil da cidade para ações de resgate.

Foto: Felipe Sales, NSC TV)

A força-tarefa levou botes e também veículos blindados. Imagens aéreas mostram a proporção da enchente na cidade. São dezenas de casas inundadas e pessoas ilhadas. Segundo a Defesa Civil do município, o nível das águas chegou 12,11 metros na manhã desta segunda-feira (9).