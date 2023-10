Cachoeira’ se forma em rodovia entre São Joaquim e São José dos Ausentes

São Joaquim estava com os acessos fechados desde esta terça-feira, 10, após quedas de barreiras bloquearem as vias do município. Apenas na SJ-050, estrada que faz ligação com São José dos Ausentes (RS), foram seis deslizamentos.

Na segunda-feira (9), a prefeitura conseguiu acessar uma parte da rodovia e encontrou uma ‘cachoeira’ que se formou depois que grande quantidade de terra caiu na via. A situação ocorre por conta das chuvas dos últimos dias na região

Em relação às rodovias estaduais, a SC-110 tem queda de barreira nos quilômetros 401 e 405, onde o bloqueio é parcial. Na SC-114, que liga São Joaquim a Lages, na mesma região, um deslizamento no quilômetro 267 também interdita o trânsito.

Rachaduras na pista no km 297 e um alagamento na ponte das Goiabeiras deixa os trechos inteiramente interditados.

De acordo com Cesário Flores, coordenador da Defesa Civil municipal e secretário de Planejamento, servidores do município e do estado trabalham para desobstruir as vias. A preocupação do gestor é de que, com o retorno da chuva na quarta (11), a situação piore.

Com o solo bastante encharcado, a Serra catarinense e outras regiões do Estado estão com risco alto para novos deslizamentos.

Com informações: G1SC