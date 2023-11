Mansão de Bruna Biancardi é invadida por quadrilha buscando filha de Neymar; pais são amarrados

A casa da influenciadora Bruna Biancardi, mãe da filha de Neymar, foi invadida e roubada na madrugada desta terça-feira, 7. Segundo as primeiras informações, a família foi vítima de uma quadrilha especializada em assaltos a grandes mansões.

De acordo com informações do R7, o imóvel fica em um condomínio em Cotia, na grande São Paulo. Os pais da influenciadora estavam no local e foram amarrados. Os dois passam bem e não ficaram feridos.

Ainda de acordo com o veículo, um suspeito já foi preso nesta manhã pela Guarda Civil. Ele teria autorizado a entrada dos criminosos no condomínio e foi levado para prestar esclarecimentos.

Armados, os bandidos procuravam por Bruna Biancardi e sua filha, Mavie. As duas, por sorte, não estavam no local. A movimentação estranha chamou a atenção de outros moradores, que chamaram a polícia. Ainda não se sabe o que foi levado.

Com informações: Caras