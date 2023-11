Gigante Bucklehead tem o maior chifre do mundo, são 3,70 metros

Não à toa o maior chifre do mundo é de uma raça específica. O Texas Longhorn é uma raça de gado originária dos Estados Unidos, que é conhecida por seus longos chifres e por sua resistência a condições adversas de clima e alimentação. Bucklehead quebrou o recorde oficial do Guinness World Record de maior comprimento de chifre em um boi, os chifres do boi foram medidos em 3,70 metros de ponta a ponta.

Boi da raça Texas Longhorn, entrou para o livro dos recordes com maior chifre do mundo possuindo apenas seis anos de idade, isso mesmo! O recorde de Bucklehead, boi que já é castrado, já havia sido conquistado em 2020 durante o evento Horn Showcase, realizado em Oklahoma, nos Estados Unidos. Bucklehead BCB, Texas Longhorn, é o recordista de maior chifres do mundo medindo 3.70 metros de ponta a ponta.

Os chifres dos bois servem para várias funções, incluindo a defesa contra predadores, a luta por hierarquia social e a atração de parceiros durante a época de acasalamento. Em algumas espécies, os chifres também podem ser utilizados para se defender contra outros membros da mesma espécie durante disputas territoriais ou por recursos como alimentos e água. A variação no tamanho dos chifres entre os bois pode ser influenciada por fatores como a genética, a nutrição e a saúde geral do animal.

Bucklehead compareceu ao Horn Showcase em Lawton, Oklahoma, de 4 a 5 de outubro de 2019, onde o recorde foi quebrado não oficialmente – sendo inserido no Guiness Book em 2020 – com mais de 11 pés de extensão de chifre (cerca de 3,70 metros de comprimento), de uma ponta à outra, de acordo com um relatório do San Angelo Standard – Times .

O recorde anterior era de 10 pés e 7,4 polegadas estabelecido em maio por um longhorn de 7 anos do Alabama chamado Poncho Via. O boi Longhorn foi revisado com uma coroação oficial de maior extensão de chifre em um novilho para o Guinness Book of World Records 2020. Confira mais detalhes sobre esse animal, além de curiosidades sobre a raça dos chifres longos.

Com informações: Compre Rural