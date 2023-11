Jovem desaparece em rio e é encontrado morto na Serra catarinense no sábado 11

Uma ocorrência foi registrada na tarde do último sábado (11) na Serra Catarinense, tratando-se de um afogamento de um homem no alagado do Salto Caveiras, na localidade de Santa Terezinha em Lages.

Segundo informações, o homem de 24 anos estava com familiares no local, quando uma bola caiu na água e a vítima decidiu ir buscá-la. O jovem não retornou mais a superfície, sendo acionado assim o Corpo de Bombeiros para realizar as buscas pelo homem.

Após 45 minutos de buscas seguindo uma progressão em linha, foi encontrado o corpo sem vida do jovem.

A Polícia Militar esteve presente no local e tomou os procedimentos cabíveis.