Duas pessoas morrem após carro ser arrastado pela correnteza em Taió SC

Uma mulher perdeu a vida após o carro em que ela estava com outras três pessoas ser arrastado pela forte correnteza resultante das intensas chuvas em Taió, onde o veículo acabou submergindo no Rio Itajaí do Oeste por volta das 19h30. Duas pessoas conseguiram sair do carro e se agarraram a uma árvore assim que o veículo ficou encalhado próximo a um bueiro.

A vítima fatal foi encontrada próxima do carro já inconsciente devido à parada cardiorrespiratória e, apesar dos esforços, não resistiu, vindo a falecer ao chegar no hospital. Uma quarta pessoa permanece dentro do veículo, sem vida. A situação ocorreu no bairro Victor Konder, um dos mais afetados nas enchentes de outubro.

O Corpo de Bombeiros Militar está realizando uma Força Tarefa com o apoio de bombeiros de Lages, que estão se deslocando da Serra Catarinense com especialistas em mergulho e equipamento para içar o automóvel. A identificação do modelo do veículo ainda não foi divulgada, mas sabe-se que possui placa de Taió. As identidades das vítimas também não foram divulgadas.

O nível do rio em Taió já se aproxima dos 9 metros e continua subindo, o que preocupa todas as autoridades, que recomendam que pessoas das áreas atingidas com as menores cotas deixem suas casas. A Barragem da cidade está com todas as comportas fechadas e, por volta das 21h30min, estava próximo dos 35% de ocupação.

Com informações: Mesorregional / Rádio Educadora 90,3 FM