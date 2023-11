Interditada Rodovia SC-110 entre São Joaquim e Urubici

Após as intensas chuvas que atingiram a região nesta quinta-feira (16), a Rodovia SC-110, que liga São Joaquim a Urubici, encontra-se interditada devido ao alto risco de deslizamentos de terra. As autoridades locais agiram prontamente para garantir a segurança dos motoristas e passageiros que utilizam essa importante via de transporte.

O trecho afetado, conhecido por sua suscetibilidade a deslizamentos, enfrentou condições climáticas adversas, resultando em deslizamentos de terra ao longo da rodovia. A interdição foi imposta como medida preventiva, visando evitar possíveis acidentes e garantir a integridade da comunidade local.

A Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina já está mobilizada para avaliar os danos causados e determinar as ações necessárias para a restauração da rodovia. Após o término das chuvas, está prevista uma nova avaliação no local para identificar a extensão dos estragos e definir o cronograma de trabalho para a reabertura da via.

A interdição da Rodovia SC-110 impacta diretamente o tráfego local, exigindo que os motoristas busquem rotas alternativas até que a situação seja normalizada. A segurança da população e a prevenção de acidentes são as prioridades nesse momento, e a colaboração dos cidadãos é fundamental para garantir a eficácia das medidas tomadas pelas autoridades competentes.

O governo estadual reafirma o compromisso de trabalhar incansavelmente para restaurar a normalidade na Rodovia SC-110 e garantir a segurança e mobilidade da população afetada. A colaboração e compreensão da comunidade são fundamentais enquanto os esforços para a recuperação do trecho danificado estão em andamento.