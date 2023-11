Governador Jorginho Mello se reúne com Grupo de Ações Coordenadas para avaliar a situação das chuvas no estado

Na manhã desta sexta-feira, 17, o governador Jorginho Mello esteve na sede da Defesa Civil em Florianópolis para analisar a situação das chuvas em Santa Catarina. Desde ontem a chuva é intensa em todo o estado. Uma situação que a Defesa Civil já vinha alertando e pedindo atenção dos moradores. A previsão é de chuvas intensas e volumosas até sábado, 18. Esta é a sexta onda de fortes chuvas que os catarinenses enfrentam em um mês e meio.

“Todos os serviços de assistência social, de abrigo, Defesa Civil, Bombeiros, Samu, Infraestrutura, todas as forças estão atuando juntas para minimizar as dificuldades das pessoas. Vim aqui hoje para avaliar com o Grupo de Ações Coordenadas a situação no estado. Estamos dando toda a atenção necessária, acolhendo, ajudando, fornecendo alimentação, água e colchões para os abrigos. A nossa estrutura de governo está unida ajudando e antecipando o que possa ocorrer para que os catarinenses se protejam. É essa antecipação que salva vidas. Isso é um diferencial de Santa Catarina, a prevenção e a preparação dos municípios para que seja possível atender as pessoas.”, comentou o governador Jorginho Mello.

Em novembro, contando com o evento desta semana, chega a 23 o número de municípios em situação de emergência. Hoje pela manhã Dionísio Cerqueira entrou nessa lista. Além das chuvas, o município foi bastante impactado pelo granizo. Os bombeiros estão realizando operações nas cidades mais afetadas com reforço de efetivo.

Quanto as barragens, hoje pela manhã equipes da Defesa Civil se deslocaram para José Boiteux para o fechamento de uma segunda comporta. O nível da barragem estava em 42%. A barragem de Taió está com 59% e as sete comportas fechadas e Ituporanga com 62% e quatro comportas fechadas.

“Nós tivemos a intensificação das chuvas, como já era previsto. Nesta quinta-feira começamos o dia com muita chuva, principalmente no Oeste, Planalto Sul e Sul do estado, mas ao longo do dia ela se estendeu para o Vale do Itajaí, com maior concentração no Alto Vale. E essa a condição se mantém nesta sexta-feira, 17, por isso reforçamos o pedido para que as pessoas fiquem atentas, principalmente aquelas que moram em áreas de risco. Existe a possibilidade de enchentes, mas não na mesma proporção que o mês de outubro, mas vale o reforço para os moradores ficarem atentos. Importante subir os móveis e retirar o que for possível”, reforçou o Coronel Armando Schroeder, secretário de Proteção e Defesa Civil.

A chuva já deixou desabrigados pelo estado e por conta disso os municípios mais atingidos já se mobilizaram para a abertura de abrigos. A secretária de Estado a Assistência Social, Maria Helena Zimmermann, informou que abrigos já estão operando em pelo menos 15 cidades. São elas: Capinzal, Presidente Getúlio, Mirim doce, São José do Cerrito, Lontras, Botuverá, Lages, Pouso Alegre, Taió, Jaborá, Rio do Sul, Ouro, Ituporanga, Aurora, Agronômica. Segundo a documentação solicitando ajuda humanitária já foi encaminhada para o Governo Federal.

A Defesa Civil reforça os alertas e a importância das pessoas ficaram atentas aos avisos. Já houve vários registros de deslizamentos de terra em áreas urbanas e pelo menos vinte intervenções em rodovias. Também foi confirmada a morte de duas idosas em Taió, após um carro ser arrastado pela água.



Na reunião de hoje participaram integrantes da Defesa Civil, a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto; a secretária de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, Maria Helena Zimmermann; o secretário de Estado da Comunicação, João Evaristo Debiasi; o secretário de Estado da Casa Civil, Estêner Soratto e o secretário adjunto da Infraestrutura e Mobilidade, Ricardo Grando.

Previsão e alerta

Até o sábado (18), a Defesa Civil de Santa Catarina mantém a condição para temporais e chuva volumosa no estado. O risco é alto para ocorrências associadas a chuva volumosa, como alagamentos, enxurradas, deslizamentos e inundações graduais, sobretudo entre o Vale do Itajaí e o Sul catarinense. Além disso, permanece o risco alto para ocorrências associadas aos temporais com raios, vendavais e granizo, como destelhamentos, danos na rede elétrica, queda de galhos e de árvores.

Os temporais perdem intensidade do Centro ao Leste com períodos sem chuva. Mas a partir do final do dia de hoje, retornam as condições para temporais com chance de tempestades severas que se estendem pelo sábado (18).

Os acumulados previstos para o período entre esta sexta-feira (17) e o sábado (18) são mostrados abaixo. Vale ressaltar que pontuais acima podem ser observados em todas as regiões, especialmente nas áreas próximas à divisa com o RS:

80 -110 mm no Planalto Sul;

110 – 140 mm no Litoral Sul;

100 – 150 mm no Alto Vale e Grande Oeste e Grande Florianópolis;

20 – 40 mm no Planalto Norte, Litoral Norte, Médio e Baixo Vale do Itajaí;

Acompanhe a atualização dos Avisos Meteorológicos e dos Alertas emitidos em tempo real pela Defesa Civil de SC através do site e redes sociais oficiais.

