Estão abertas as matrículas para 2024 nas escolas estaduais de SC; veja como fazer

As pré-matrículas para o ano letivo de 2024 na rede estadual de educação de Santa Catarina estão abertas desde essa segunda-feira (27). Essa primeira etapa deve ser realizada exclusivamente no site Matrícula Online até a próxima quarta-feira (29). O responsável pelo aluno irá registrar seus dados e escolher uma das unidades escolares com vagas disponíveis através da plataforma.

Caso o responsável não possua as ferramentas eletrônicas para realização da pré-matrícula, o cadastro pode ser feito diretamente na unidade escolar, também nos dias 27 a 29 de novembro, até as 17h. No dia 1º de dezembro, será realizado o sorteio de seleção e divulgado os resultados.

Após essa etapa, nos dias 4 e 6 de dezembro, os responsáveis devem confirmar a matrícula presencialmente na escola onde o aluno foi aprovado. Devem ser levados todos os documentos do estudante e o número de protocolo emitido na etapa de pré-matrícula, para garantir a vaga na unidade.