Cidade do Oeste de SC pode ter sido atingida por tornado que deixou rastro de destruição; Meteorologista explica

Imagens mostram que fenômeno climático transformou uma rua em cachoeira e derrubou árvores, além de alagar áreas

A cidade de Rio das Antas, no Meio-Oeste de Santa Catarina, foi atingida por um forte temporal que causou estragos, alagando ruas e derrubando árvores. O fenômeno atingiu com mais intensidade a comunidade de São Luiz e Salto Rio das Pedras. A prefeitura informou que a região foi atingida por um tornado, entretanto, a Defesa Civil do Estado explicou que os técnicos estão analisando o que pode ter causado a destruição no município.

A Prefeitura e a Defesa Civil Municipal estão nas áreas afetadas para analisar os danos e dar suporte para reparar os estragos. “Estamos com vários pontos interditados, e pedimos atenção e cuidado de todos que precisarem transitar pelas estradas”, destacou a prefeitura.

Especialistas apontam que fenômeno climático é um tornado

Para os especialistas em meteorologia, Piter Scheuer e Ronaldo Coutinho, a localidade Salto Rio das Pedras, divisa de Rio das Antas com Videira, foi atingida por um tornado categoria F0, durante a tarde.

“Este tipo de tornado tecnicamente é uma tromba terrestre e é formado a partir de estruturas unicelulares”, explicam os especialistas.

Piter e Ronaldo detalham que os tornados que não se formam a partir de supercélulas são conhecidos como “tromba”.

“Trombas são mais fracas e de duração mais curta que os tornados formados por tempestades supercelulares. A sequência de eventos que leva à formação das “trombas” difere daquela observada para os tornados de supercélulas”.Piter Scheuer e Ronaldo Coutinho