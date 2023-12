Touro invade arena de rodeio e fere fãs gerando pânico entre os fãs que esperavam show de Ana Castela

Treze pessoas ficaram feridas quando um touro invadiu a arena de rodeio da Emapa (Exposição Municipal Agropecuária e Industrial), na cidade de Avaré, no interior de São Paulo, na noite desse domingo (10). Elas estavam no meio do público que espera o começo de um show de Ana Castela.

Ana Castela — Foto: Reprodução/Instagram

O local tinha sido usado para provas de montaria, e o animal escapou do brete, que é onde os animais ficam quando não estão participando das provas. Segundo a Confederação Nacional De Rodeio (CNAR), o touro fugiu enquanto era embarcado em um caminhão.

A entrada do touro levou pânico aos presentes, com filhos se perdendo das mães. O animal foi contido pela equipe de laçadores. Segundo a Prefeitura de Avaré, as 13 pessoas que precisaram de atendimento médico já foram liberadas.