Idoso de 72 anos é encontrado morto em trilha em Bom Jardim da Serra

O helicóptero Águia 04, da Polícia Militar, em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar, localizou na tarde desta terça-feira (9) o corpo de um idoso de 72 anos na trilha do Cânion do Funil, em Bom Jardim da Serra, na região da Serra catarinense.

Segundo a corporação, as buscas pelo homem ocorriam desde a tarde de segunda-feira (8), quando ele desapareceu Na trilha. Como o local é de difícil acesso, a equipe do Águia 04 precisou fazer um rapel para fazer a retirada do corpo com ajuda de um tripulante da guarnição.

Por volta das 13h de hoje o corpo foi localizado e as corporações ainda trabalham na retirada para o encaminhamento ao Instituto Geral de Perícias (IGP).

*Notícia em atualização.