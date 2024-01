Homem que estava sequestrado é encontrado após 3 dias em mata, com vida na Serra Catarinense

Comandante da Polícia Militar de Lages, Santa Catarina, elogia o trabalho das equipes após resgate emocionante.

O comandante da Polícia Militar de Lages, Santa Catarina, expressou sua gratidão e reconhecimento ao trabalho incansável das equipes de inteligência e das forças de segurança envolvidas no resgate de uma vítima de sequestro.

Após intensas investigações, o serviço de inteligência identificou que o veículo da vítima estava circulando na cidade de São Joaquim. Com isso, o trabalho foi intensificado e as equipes conseguiram localizar o suspeito, que já havia se deslocado para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Em uma ação conjunta com a Brigada Militar, que desempenhou um papel fundamental na operação, o suspeito foi localizado e preso. Durante o interrogatório, ele confessou o crime e indicou o local onde havia abandonado a vítima.

Para surpresa de todos, as equipes de resgate encontraram a vítima ainda viva, após passar três longos dias em um matagal. Infelizmente, ela apresentava graves lesões na cabeça, decorrentes de pedradas.

O comandante da Polícia Militar expressou sua profunda gratidão a cada policial envolvido na operação, destacando o esforço e a bravura demonstrados por todos. Ele ressaltou o comprometimento e a dedicação de cada membro da equipe, que não mediu esforços para encontrar e resgatar essa pessoa.

“Vocês foram verdadeiramente bravos e demonstraram o melhor da nossa instituição. Agradeço a cada um de vocês pelo trabalho excepcional realizado. Essa é mais uma prova do compromisso da Polícia Militar de Lages em proteger e servir à população”, declarou o comandante.

A vítima, apesar das graves lesões, está recebendo todo o atendimento médico necessário e passará por um processo de recuperação. A polícia continuará investigando o caso para identificar outros possíveis envolvidos no crime.

A vítima foi encontrada em Lages, mais especificamente no bairro Restinga Seca, na rua Jacy Guidalli. Após intensas buscas, as equipes de resgate conseguiram localizá-la e prestar os cuidados médicos necessários.