SESSÃO ESPECIAL NA ALESC EXALTA OS 45 ANOS DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA

A Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc) promoveu, na noite desta quinta-feira, 11, uma sessão especial para celebrar os 45 anos de atividades da Polícia Militar Rodoviária (PMRv). Na ocasião, também foram homenageadas 20 personalidades, entre pioneiros e ex-comandantes, que se destacaram por suas contribuições e atividades para com este importante braço especializado da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC).

Em sua fala, o comandante-geral da PMSC, coronel Marcelo Pontes, que serviu por 15 anos na então Polícia Rodoviária Estadual (PRE), destacou emocionado, que o serviço primordial da corporação é preservar vidas. “Quando estamos lá nas rodovias, fiscalizando o trânsito e orientando as pessoas, estamos todos contribuindo, em uma soma de esforços diários, com a contribuição de cada um de nós, por uma melhor segurança viária”, lembrou.

“Enfim, é um processo e uma construção contínua! E não podemos nos esquecer de cada um que já passou por lá e deixou sua contribuição”, destacou. “Não fizemos nada sozinhos, contamos também com várias parcerias e com o apoio de diversos colaboradores”, reconheceu o comandante da PMSC.

O coronel da reserva Rogério Paulo de Lemos Cardoso, ex-comandante da PMRv, falou em nome dos homenageados e enfatizou a importância do reconhecimento da Assembleia Legislativa. Contextualizando, o coronel também salientou que toda produção industrial e agrícola do Estado, além dos deslocamentos da própria população, bem como de grande parte dos turistas que visitam Santa Catarina, circulam pelas rodovias estaduais, fatores que enaltecem a complexidade e a relevância do trabalho realizado diariamente pela Polícia Militar Rodoviária nesses seus 45 anos de existência.

POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA

