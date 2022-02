Governador prestigia posse de Cláudia Prudêncio na presidência da OAB/SC

Cláudia Prudêncio é a primeira mulher a presidir a seção catarinense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SC) em 89 anos de história. A advogada da Capital tomou posse durante uma solenidade na noite desta sexta-feira, 18, no Centro de Eventos Governador Luiz Henrique da Silveira, em Florianópolis. O ato foi acompanhado pelo governador Carlos Moisés e outras autoridades.

Para o atual chefe do Executivo estadual, a advocacia representa um dos pilares da democracia. Segundo ele, a ideia é manter as parcerias entre o Governo do Estado e a OAB/SC em tudo que for possível.

“Na pandemia, Santa Catarina foi um dos primeiros estados a considerar o trabalho dos advogados como essencial, para manter abertos os escritórios mesmo em momentos intensos da crise sanitária. É muito importante prestigiar essa solenidade. Eu mesmo sou um advogado”, relembrou o governador.

Cláudia Prudêncio assume para um mandato de três anos. Ela se comprometeu em fortalecer a classe e disse que trabalhará em alinhamento com os poderes.



:: Como ficou a nova diretoria da OAB/SC (2022/2024):

Presidente: Claudia Prudêncio (Florianópolis)

Vice-presidente: Eduardo Mello (Florianópolis)

Secretária-geral: Teresinha Erbs (Blumenau)

Secretário-geral adjunto: Thiago Degasperin (Chapecó)

Tesoureiro: Rafael Búrigo (Criciúma)

Tesoureira-adjunta: Caroline Rasmussen (Florianópolis)

Diretora-geral da ESA: Fernanda Sell (Itajaí)

Coordenador-geral das comissões de trabalho: Pedro Cascaes (Blumenau).

Por Leonardo Gomes/ Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado da Comunicação – SECom