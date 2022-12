Preço do Boi Gordo e gado de reposição 21 de Dezembro de 2022

Os preços das categorias de gado gordo sofreram pequenas alterações nesta semana. O preço do quilo do boi a peso vivo foi de R$9,35 para R$9,32 com redução de 0,32% e a vaca teve aumento de 0,45% saindo de R$8,18 para R$8,22. Na modalidade a rendimento, a vaca que estava a R$17,33, sofreu variação positiva de 0,16% e ficou em R$17,36 e o boi se manteve em R$18,76. O aumento dos preços que seria impulsionado pela maior demanda interna em razão das confraternizações de final de ano, não foram tão observadas nesta semana e isso se deve à forte entrada de gado no RS.

O gado de reposição apresentou quedas nessa semana. A terneira apresentou um decréscimo de 2,8%. Na semana passada o quilo dessa categoria precificou R$9,48. O terneiro apresentou uma baixa de 5,8%, em comparação com a quarta-feira passada, quando valia R$10,05. A novilha (13-24m) apontou baixa de 6% e o novilho (13-24m) de 8,7%. No dia 14/12 a novilha valia R$9,45 e o novilho R$9,44. Essas oscilações nas médias de preços da reposição são consequência das variações dos valores do gado gordo, além da época do ano, em que não há um mercado ativo para essas categorias, o que pode estar gerando uma baixa nos preços.



💡O que você achou dos preços desta semana? Acompanhe nossa pesquisa semanal e a página do NESPro para uma análise completa: https://www.ufrgs.br/nespro/