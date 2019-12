Polícia Rodoviária inicia a “Operação Réveillon” 2020 em Santa Catarina

A Polícia Militar, através do Comando de Policiamento Rodoviário com seus 24 Postos Rodoviários articulados em todo território catarinense, desencadeará, a partir das 18h00 do dia 27 de dezembro de 2019 (sexta-feira), a “OPERAÇÃO REVEILLON 2020”, a qual se estenderá até as 08h00 do dia 02 de janeiro de 2020 (quinta-feira), com a finalidade de proporcionar segurança e comodidade aos usuários que trafegam pelas rodovias estaduais.

Nesta operação estarão envolvidos todos os postos rodoviários do Comando de Policiamento Rodoviário (CPMR), onde serão empregados os Policiais Militares Rodoviários em escala de revezamento, estando à disposição viaturas do tipo moto e de patrulhamento, cobrindo uma malha viária de mais de 4.000 (quatro mil) km do nosso Estado.

O Comando de Policiamento Rodoviário desenvolverá uma política de conscientização dos

usuários, e intensificará o policiamento em todas as rodovias estaduais buscando a disciplina eorientação aos condutores de veículos que transitam em busca de lazer, procurando evitar que os mesmos trafeguem em desacordo com a legislação de trânsito.

As estatísticas demonstram o volume de acidentes registrados, principalmente no que se refere às vítimas fatais, motivados pelo desrespeito as mais elementares regras de circulação no trânsito, ora pela imprudência, ora pelo excesso de velocidade, as quais são consequências diretas da despreocupação dos usuários nas rodovias, que acabam por esquecer suas básicas obrigações e responsabilidades.

Na Operação Réveillon de 2018-2019, aconteceram 68 acidentes, sendo 32 acidentes com

vítimas e 36 acidentes sem vítimas, envolvendo 124 veículos e causando ferimentos em 41

pessoas e 01 morte.

Alertamos a todos os condutores para que antes de viajar, verifiquem as condições dos seus veículos, tais como a parte mecânica, o freio, o sistema elétrico, os pneus, bem como regularizem as suas documentações obrigatórias, evitando desta forma situações desagradáveis no seu passeio.

Solicitamos também aos motoristas e passageiros que utilizem o cinto de segurança, inclusive aqueles que estiverem transitando no banco traseiro.

Aos motoristas muita atenção e cuidado, principalmente no período noturno, quando transitarem por rodovias onde há trechos com grande movimento de pessoas circulando sobre os acostamentos, como também o trânsito de bicicletas e motos.

A Polícia Militar Rodoviária ainda orienta:

1 – A imprudência é apontada como uma das principais causas de acidentes de Trânsito. “Dirija com atenção e segurança”.

2 – O uso do cinto de segurança nas estradas é obrigatório a todos os ocupantes do veículo, usando o cinto do segurança, a possibilidade de você ser uma vítima fatal em um possível acidente de trânsito diminui em de forma considerável. “Aperte o cinto e dirija com segurança”.

3 – Mantenha distância de segurança entre seu veículo e o que segue a sua frente, você não podeprever a reação do outro motorista.

4 – A ingestão de bebidas alcoólicas e o uso de analgésico, tranquilizantes e excitantes trazem consequências desastrosas no trânsito. Não faça uso dessas bebidas alcoólicas e de tais substâncias antes e nem durante o exercício de direção de veículos, dirija com segurança.

5 – Obedeça aos limites de velocidade, assim você estará contribuindo para a segurança de

todos.

As principais rodovias que merecem maior atenção por parte dos motoristas com intensa

movimentação de pedestres e ciclistas e pelo volume maior de veículos são:

SC – 401, 402 e 403 (Norte da Ilha – Florianópolis),

SC – 404 (Leste da Ilha – Florianópolis),

SC – 401, 405 e 406 (Sul da Ilha – Florianópolis),

SC – 486 (BR-101/Brusque),

SC – 370 (Tubarão/Gravatal/Braço do Norte),

SC – 412 (BR-101/Gaspar),

SC – 415 (BR-280/São Francisco/Balneário da Enseada),

SC – 418 (BR-101/São Bento do Sul/),

SC – 108 (Blumenau/BR 280 e Brusque/Gaspar),

SC – 410 (Tijucas/Nova Trento),

SC – 350 (Alfredo Wagner/Rio do Sul) e

SC – 445 (Criciúma/ BR-101/Praia do Rincão);

Informamos o nosso telefone de emergência 198, que liga o usuário ao posto mais próximo da Polícia Militar Rodoviária e ainda o telefone 190 que aciona a Polícia Militar em qualquer região do Estado de Santa Catarina.