Comovente! Corpo de menino de 14 anos é retirado do fundo de açude em São Joaquim

O mergulhadores do Corpo de Bombeiros de São Joaquim, Sd Fortuna e BC Adriano, foram até a localidade de Bentinho, a cerca 40km do centro da cidade para o atendimento a uma vitima de afogamento.

Ao chegar no local por volta de 18h10min foi constatado que se tratava do afogamento de um menor em um açude de aproximadamente 150m² de área superficial, na propriedade de Adair Luciano de Souza de 67 anos.

As margens do açude estavam as vestes e pertences do menino, caracterizando o possível afogamento.

diante de tal situação e, se tratando de um ambiente aquático, um menor e sem qualquer tipo de risco adicional, foi decidido por realizar o mergulho, utilizando a técnica de leque, as 18h30min foi dado inicio a busca subaquática e 3 minutos depois, foi encontrado o corpo do menino a 4 metros da margem e a 3 metros de profundidade.

O menino Tiago Maciel de apenas 14 anos. O corpo foi retirado da água e encaminhado para o IGP.

O menino era aluno do colégio São José e deixou a toda a escola de luto:

-“É muito triste e comovente perder um aluno e um colega exemplar que era o Tiago Maciel” Relataram alunos e professores do Colégio São José