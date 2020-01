Polícia apreende carga de Iphones, Videogames e eletrônicos entre Painel a São Joaquim

A Polícia Rodoviária do Posto de Painel efetuou a apreensão de diversos produtos eletrônicos durante a madrugada desta quinta (30).

A abordagem ocorreu na SC 114 KM 248, frente ao Posto 10 da PMRV de Painel por volta das 04h28min.

Trata-se de ocorrência de descaminho onde a guarnição de serviço em abordagens de localizaram no interior do veículo Toyota/Hillux de cor Branca, com placas de Jacinto Machado, vários produtos eletrônicos como Iphones e Games, roteadores e vestuário sem a devida nota fiscal de origem, com valor estimado em torno de 40 mil reais. O veículo era conduzido pelo Sr E.C.J de 27 anos que foi conduzido até a delegacia da Polícia Federal para procedimentos legais.