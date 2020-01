Villa Francioni prorroga até março Exposição de Obras de Artista Internacional

O período de visitação da exposição da artista plástica argentina Patrícia Di Loreto na Galeria de Arte da Villa Francioni, em São Joaquim, que terminaria no dia 9 de fevereiro, foi prorrogado até 1º de março. De acordo com o curador Edson Machado, responsável pela programação cultural da galeria, a decisão se deve ao Carnaval, que costuma aumentar o movimento na vinícola, e também ao fato de muitos turistas estarem transitando pela Serra catarinense nesses meses de verão e de férias. No dia 14 de março, a galeria abre uma exposição individual do pintor Marcos Bento.

Com 15 obras, a exposição “Exit” reúne pinturas de Patrícia Di Loreto em grandes dimensões, produzidas com tintas acrílica e óleo sobre tela e que representam, segundo o curador, “o misterioso universo de nossa sociedade, ao mesmo tempo corporativa e grupal e, por outro lado, solitária, reflexiva e teatral”. A Galeria de Arte da Villa Francioni fica na rodovia SC-114, Km 300, em São Joaquim.

Natural de Buenos Aires e com ateliê também no Brasil, Patrícia é pintora, cenógrafa e muralista. Estudou desenho e pintura no Peru e na Espanha e cursou Belas Artes na Argentina. Realizou trabalhos de cenografia no Teatro Colón de Buenos Aires e é criadora de um projeto de intercâmbio cultural entre países da América Latina por meio da Chancelaria Argentina. Ganhadora da Medalha de Ouro nos Jogos Olímpicos de Arte em Londres, teve sua tela adquirida pela embaixada da China. Participa atualmente de projetos de intervenções urbanas em Florianópolis e Buenos Aires e possui obras em acervos e museus, galerias de arte e instituições públicas e privadas em todo o mundo.

A presidente do Conselho Administrativo da Villa Francioni, empresária Daniela Freitas, juntamente com a diretoria da vinícola e o curador Edson Machado, consideram esta exposição um marco histórico para o município de São Joaquim e toda região serrana, pelo prestígio internacional da pintora. “É oportunidade única para a população serrana e os turistas que nos visitam nesta época de apreciarem as pinturas figurativas e de forte expressão artística de Patrícia Di Loreto”, diz Daniela Freitas.

SERVIÇO

O QUE? Exposição “Exit”, da artista Patrícia Di Loreto

ONDE? Galeria de Arte da Villa Francioni, em São Joaquim

QUANDO? Até 1º de março de 2020, das 9h às 17h

INFORMAÇÕES? Fone (49) 3233.8200

Fotos: Divulgação Villa Francioni