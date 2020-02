Homem é assassinado a facadas no interior de São Joaquim

A Polícia Militar de São Joaquim foi acionada no final da noite desta última sexta (16) para para se deslocar até a SC-114 em direção à cidade de Lages-SC, próximo a entrada do Fundo dos Fernandes, onde supostamente um masculino teria sido esfaqueado.

Chegando no local, sendo ele uma espécie de uma “casa noturna”, o SAMU de pronto informou aos policiais que o homem esfaqueado teria entrado em óbito.

De acordo com as informações, o autor e a vítima entraram em luta corporal, momento este em que o autor puxou uma faca da cintura e desferiu dois golpes na vítima. Após atingida a vítima tentou correr por alguns metros e caiu em frente ao estabelecimento.

Foram contabilizadas duas facadas, sendo uma no braço esquerdo e uma de raspão no lado esquerdo do peito. O autor, segundo as testemunhas relataram, seria natural do Rio Grande do Sul.

Uma bainha de faca foi encontrada próximo ao local do crime, provavelmente sendo a da faca utilizada para o cometimento do fato. A Polícia Civil e o IGP foram acionados para que realizassem os seus respectivos procedimentos.

Ainda de acordo com as informações, o autor foi até até o pomar onde trabalhava e solicitou que fosse levado até o hospital da cidade haja vista ter um ferimento (corte) na mão.

De posse dessa informação, a Polícia Militar ligou para o hospital e questionamos as características do masculino, então notamos que batia com as características informadas pelas testemunhas. Sendo assim, os policiais se deslocaram até o hospital na busca pelo autor do homicídio.

Como ele já estava liberado pelo médico, pois fizeram apenas uma sutura na sua mão esquerda, foi dado voz de prisão ao mesmo.

O autor alegou ter apanhado de vários homens na casa noturna e que então apenas teria se defendido, mas no ponto de vista policial esta afirmação não procede, porque que ele não apresentava nenhuma lesão, a não ser a da mão esquerda, provavelmente proveniente da facada que desferiu e escapou assim cortando a sua própria mão.

A vítima, que era colega de trabalho do autor, é também natural do Rio Grande do Sul. Ambos vieram para São Joaquim em busca de trabalho nos pomares de maçã do município. A identidade de ambos não foi revelada pela Polícia.

Com informações da Polícia Militar