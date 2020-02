Aeronave Águia 04 efetua tiro certeiro e para carro de fugitivos após tensa perseguição na Serra Catarinense

Na tarde desde domingo (16/02) a aeronave Águia 04 foi acionada para localizar um veículo que fugiu de abordagem policial no bairro Morro do Posto em Lages.

A guarnição do Águia localizou o veículo, e passou a acompanha-lo por mais de 8 minutos.

Após o motorista não respeitar a ordem de parada colocando em risco diversos pedestres e veículos, cruzando várias preferenciais, andando pela contramão de direção em várias ruas e quase colidindo com uma viatura policial numa área segura do bairro Sagrado Coração de Jesus um dos tripulantes operacionais multimissão efetuou dois disparos sob o motor do veículo impedindo que o mesmo continuasse a fuga.

Após a parada do veículo, foi feita a abordagem de dois homens onde foram localizados certa quantidade de droga e dado voz de prisão por parte dos policiais do 6º. Batalhão da Policia Militar de Lages (6º.BPM).

A 5ª Base, sede do Águia 4 em Lages, juntamente com outras 3 bases existentes em Santa Catarina, compõem o Batalhão de Aviação da Policia Militar (BAPM) onde as aeronaves e tripulantes operam na modalidade multimissão, ou seja, realizam qualquer tarefa designada e conhecida:

Salvamento, resgate combate a incêndios florestais, busca e operações policiais com resposta rápida em ações no entorno de grandes cidades como Florianópolis, Joinville, Balneário Camboriú e Lages, além do poder de mobilização rápida, participando de operações de saturação com o deslocamento de todo efetivo de serviço para qualquer localidade de Santa Catarina.

Por Assessoria de Imprensa 5ª. Base de Aviação de Lages.