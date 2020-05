Veículo cai em grota na Serra do Panelão em Urubici

A Polícia Militar Rodoviária do P-21 relatou um acidente por volta das 12h30min desta sexta-feira (22), na rodovia SC-110, Km 361,750, Serra do Panelão, no município de Urubici com uma saída de pista seguida de capotamento, envolvendo o veículo caminhonete Fiat/Strada emplacada em Florianópolis/SC com condutor de 59 anos.

O condutor e a passageira sofreram lesões leves e foram conduzidos ao Hospital de Urubici para avaliação médica/hospitalar.

A Policia Rodoviária alerta que no local há óleo diesel sobre a pista de rolamento. As providências já estão sendo tomadas e pede que os motoristas dirijam com atenção pelo local.

Com informação 21°Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra